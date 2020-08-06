Gemide sakat kaldı şimdi hakkını arıyor

İzmir'in Karaburun ilçesinde çalışan 37 yaşındaki Uğur Yıldırım, 11 Haziran'da balık üretimi yapan iş yerine gitti. Yıldırım ve beraberindekiler yem kamyonlarının yüklenmesi sonrası denize açıldı. Yıldırım, gemide işlemler sırasında halatın kopması sonrasında şamandıranın sallanarak kendisine çarpması ile geminin arkasına doğru sürüklenerek sıkıştı. Gemidekiler tarafından vinç yardımıyla bota konulan ve kıyıya çıkarıldıktan sonra hastaneye götürülen Yıldırım'ın belden aşağısında çok sayıda kırık tespit edildi.Tedavi sürecine rağmen halen yürüyemeyen Yıldırım, hukuk mücadelesi başlatarak ceza ve tazminat davası açtı. Yıldırım, olay anında canının çok yandığını ve 'kurtarın beni' diye bağırdığını, bu durumlarda sahil güvenliğe haber verilmesi gerektiğini ancak bunun yapılmadığını söyledi. Yıldırım, "insan hayatı bu kadar ucuz değil. İş yerinde birkaç ölümlü kaza olmuştu. Tedbirler alınsa bunlar başımıza gelmezdi. Tazminat davası açtık. Eşim temizlik işlerine gidiyor. Başka bir gelirimiz yok. Evimin borcu var. Bundan sonra iş bulabilecek miyim, ağır kaldırabilecek miyim bilmiyorum. Ben de haklı olarak davamı açtım, sonuna kadar da peşindeyim" dedi. Yıldırım'ın avukatı Doğukan Algan, aynı iş yerinde daha önce 3 iş kazası meydana geldiğini, bunların da çürük halattan kaynaklandığını tespit ettiklerini belirtti. Kazanın gerçekleşmesinden sonra da ihmallerin devam ettiğini savunan Algan, "Normalde sahil güvenliğin çağrılması gerekiyor, ama çağırmıyorlar. İyileştikten sonra da kalıcı hasarlar kalması söz konusu. Müvekkilim için hayat mücadelesi ağır bir şekilde devam ediyor" dedi. İşverenin almadığı tedbirler nedeniyle mağduriyetin büyük olduğunu öne süren Algan, bir kısmı yönetici ve amir, bir kısmı da iş güvenliği uzmanı olan 8 kişi hakkında dava açtıklarını söyledi.