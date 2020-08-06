Göztepe ateşle oynuyor

Göztepe'nin uzun süredir kadrosunda yer alan Leo, Beto, Andre Castro, Deniz Kadah, Jerome'den sonra Serdar ile de yollarını ayıran Göztepe'de Başakşehir'den kiralanan Soner'in de eski takımına döneceği öğrenildi. İç transferde sözleşmesi biten Titi ve Napoleoni'den henüz olumlu yanıt alamayan yönetim Alpaslan'ı da iyi bir fiyat gelirse satacak. Bu durumda neredeyse yeniden bir takım kurmak zorunda kalacak olan yönetim 11 Eylül'de başlayacak lig öncesinde elini hızlı tutmak zorunda. Jerome ve Deniz Kadah gibi golcüleriyle vedalaşan Göztepe, kadrosunu iyi iki golcüyle takviye etmek istiyor.



GOLCÜ HAREKATI

Kamil Wiclhek ile de yollarını ayırmayı planlayan yönetimin önceliği bonservisi elinde olan oyunculara verecek. Ankaragücün'den ayrılan Rodrigues ile birlikte Lille'den ayrılan dünyaca ünlü golcü Loic Remy ile ilgilenen yönetimin Udinese'de forma giyen Polonyalı golcü Lukasz Teodorczyk ile de görüştüğü öğrenildi. Kariyerine ülkesinin Polonia Warszawa takımında başlayan Teodorczyk, Lech Poznan, Ukrayna'da Dinamo Kiev ve Belçika'da Anderlecht takımlarında forma giydi. Geçen sezon başında Udinese'nin yolunu tutan 28 yaşındaki forvet, İtalya'da beklenen performansı sergileyemedi. Polonya A Milli Takımı'nda 18 müsabaka oynayan Teodorczyk 4 kez fileleri sarstı.



BETO'NUN YERİNE ÇOK ADAY VAR

Süper Lig'de 3 sezondur kalesini koruyan Beto Pimparel ile yollarını ayıran Göztepe, yeni sezon öncesi kaleci arayışlarına başladı. Daha önce Erzurumspor'un file bekçisi İbrahim Sehiç ve Medipol Başakşehir'de yedek bekleyen Volkan Babacan'la ilgilenen sarı-kırmızılıların İngiltere Championship ekibi Preston'da forma giyen Declan Rudd ve Yukatel Denizlispor'la yollarını ayıran Adam Stackhowiak'ı listesine aldığı bildirildi.