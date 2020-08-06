Haber Hattı

AliağaBelediyesi vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesi için tüm ekiplerini seferber etti. Temizlikten ulaşıma, çevre korumadan veterinerlik ve zabıta hizmetlerine kadar tüm ekipler bayram süresince görev alanlarında gerekli tüm tedbirleri aldı. Hizmet alanlarında denetimleri ve hizmetleri aksatmadan yürüten belediye ekipleri 24 saat vatandaşın yanında oldu. Ekipler, denetimlerin devam edeceğini de dile getirdi.Bergama'dakangren haline dönüşen Kozak Çevre Yolu'nun yapımına bir an önce başlanması için Belediye Başkanı Hakan Koştu, yoğun mesai harcamaya başladı. Selinos Antik Kanal ve diğer tarihi yapıları tehdit eden mevcut yol, Kozak Çevre Yolu'nun yapılması ile birlikte rahat nefes alacak. Ağır tonajlı kamyonlar ve TIR'ların taşıdığı granit taşlar için yeni güzergâh Kozak Çevre Yolu olacak.Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde hayvan üreticilerine destek olmak amacıyla ilçedeki 6 bin büyükbaş ve 45 bin küçükbaş hayvanlara uygulanan programlı aşıların ücretlerini Saruhanlı Belediyesi karşılayacak. Saruhanlı Belediyesi Başkanı Zeki Bilgin, "Aşılama işleminden sonra hayvan üreticisinden hem aşı hem de aşı uygulaması için hayvan başına belirli bir ücret alınıyor. Biz de aşı ücretini karşılamaya karar verdik" dedi.