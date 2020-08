Haber Hattı

Yapılanaraştırmalar sonucunda zeytinyağı, balık, taze sebze, meyveler ile et ve et ürünlerini kapsayan Akdeniz tipi beslenmenin göz rahatsızlıklarını azalttığı kanıtlandı. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, Avrupa'nın farklı ülkelerinde 5 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre Akdeniz tipi beslenmenin yine yaşlanmayla birlikte görülen sarı nokta hastalığında da olumlu etkileri olduğunu söyledi.EgeÜniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nejat Nizam'ın ağız içi yumuşak doku naklini kolaylaştırmak için geliştirdiği cihaz ve cerrahi yöntem, 50'den fazla ülkeden kullanılıyor. Doç. Dr. Nejat Nizam, "Cihaz, Tayvan'dan tutun Amerika birleşik Devletleri'ne (ABD), Türkiye'den Almanya'ya pek çok ülkede satılıyor. Bunun Türkiye'den çıkıp yurt dışında kullanılıyor olması oldukça gurur verici" diye konuştu.YaşarÜniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi'nin yürütücülüğünde gerçekleştirilen İzmir Tasarım Fabrikası projesi ile öğrenciler, İzmir'in yerel firmaları için projeler geliştirebiliyor. AB'nin desteklediği İzmir Tasarım Fabrikası ile temel tasarım eğitimi alan öğrenciler, mezun olmadan iş birliği ve iletişim kurabilme, fikirler ortaya koyma, yerel ve küresel ihtiyaçlar doğrultusunda vizyon sahibi olma ve pazara nitelikli projeler geliştirebilme becerisi kazanıyor.İzmır'ınUrla ilçesine bağlı Barbaros Köyü'nde her yıl düzenlenen Geleneksel Oyuk Festivali'nin pandemi nedeniyle bu yıl yapılmayacağını öğrenen oyuklar isyan etti. Tüm sokak ve meydanlara doluşan oyuklar, "Festivalin yapılmayacağını duyduk ve bundan dolayı festivalde düzenlenen 'Oyuk Yarışması'nın yapılmasına karar verdik" dedi. Yarışmaya katılacak oyuklar en geç 11 Ağustos'a kadar teslim edilecek. Sonuçlar 30 Ağustos'ta açıklanacak