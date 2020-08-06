Kaptan ölüme terk edip kaçtı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinden Foça'ya kamp yapmaya gelen 9 kişi Kumburnu mevkisinde kaptan Adem Demir'in (39) yanına gitti. Kendisi ile beraber 5 kişilik tekneye toplam 10 kişi alan kaptan Demir, 6.5 metrelik tekne ile açıldı. Kapasitesinin üzerinde yolcu alan tekne, Atatürk Adası olarak da bilinen Hayırsız Ada açıklarında rüzgarın etkisiyle alabora oldu. Teknedeki Şennur Avcı (41), Şermin Özerman (38) ile çocukları Çınar Ege Göksoy (8) ve Elif Naz Özerman (16) hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Şermin Özerman'ın diğer oğlu Sarp Göksoy'un (9) bulunması için Deniz polisi arama çalışması başlattı.



KAPTAN TUTUKLANDI

Kaptan Adem Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan batan tekneden yaralı olarak kurtarılan Kaan Niyazi Özarmağan, Kardelen Coşkun, Sude Naz Solak ve Mustafa Güzel, Foça Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tekne faciasında kızını ve 2 torununu kaybeden Ahmet Özerman, EGELİ SABAH'a konuştu. Özerman, "Kaptandan şikayetçiyim. Kızım kaptanı tanımıyordu. Kaptan yalan söylüyor. Olayı ticari faaliyetten çıkartarak suçunu hafifletmek istiyor. Bilinçsizce 5 kişilik tekneye 10 kişi almış. Tekne batarken ölüme terk edip gitmiş. Sonra Aliağa'da bir kamyonun içinde saklanırken yakalandı. Bilinçsiz bir kaptan yüzünden bir aile tamamen paramparça oldu. Olayın takipçisi olacağız" dedi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERILDILER

Tekne kazasında yaşamını yitiren Şermin Özerman (38) ile çocukları Çınar Ege Göksoy (8) ve Elif Naz Özerman (16) için dün Karşıyaka Pazaryeri Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, kazadan sağ kurtulan ancak annesi ve iki kardeşini kaybeden Kaan Niyazi Özerman (19) ile yakınları katıldı. Cenazeler, gözyaşları arasında Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan kazada kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'un bulunması için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.