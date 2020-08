Kurduğu portal 84 kat değer kazandı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Bölümü mezunu Onur Güzey, akademik başarısını iş hayatına da taşıyarak, dijital platformda örnek bir girişime imza attı. Türkiye'de şirketlerin finansman bulma noktasında kendilerini doğru yönlendirecek ve ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılamalarını sağlayacak bir finansman portalı olmadığını gören Güzey, arkadaşı Ulvi Can Poyraz ile birlikte 2018 yılında www. hamilinden.com adlı siteyi hayata geçirdi. Kısa sürede adından söz ettirmeyi başaran ve kullanıcı sayısını her geçen gün artıran Bankacılık Düzenleme ve Denetleme (BDDK) onaylı ilk portal, Türkiye'nin en hızlı büyüyen girişimleri arasında yerini aldı. Şirketlere yönelik hizmet veren siteye girildiğinde, işletmelerin faturalı çek ve fatura temlik işlemlerinde en iyi oranı, en hızlı şekilde almasına yardımcı olunuyor. İşletmelerin ihracat finansmanı bulmalarına ve istenilen tutarda en uygun kredinin nereden alınabileceğine ilişkin tüm veriler de kullanıcılarla paylaşılıyor. Tüm olasılıkları, son sistem yazılım aracılığıyla değerlendiren portal, şirketlerin en uygun şartlarda finansman bulmaları için fırsat sunuyor.Güzey, "Türkiye'deki işletmelerin nakit ihtiyaçlarında, faturalı alacaklarını vadesinden önce en hızlı şekilde ve en uygun oranda tahsil edebilmeleri için teklif toplamalarına yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda ihracat finansmanı arayışında olan işletmelerin taleplerine hızlıca çözüm getiriyoruz. Kullanıcı, sitemize ücretsiz kayıt olduktan sonra, Türkiye'nin en büyük finans kurumlarının bulunduğu portalımıza, istediği finans kurumlarına iletilmek üzere vadeli e-faturalarını ya da faturalı çeklerini yüklüyor. Arka planda moderatör onayından geçen talep girişleri, finans kurumlarına iletiliyor. Kullanıcı, kendisine sunulan teklifler içerisinden en uygun olanı seçerek, ihtiyacını gideriyor" dedi.Siteyi 500 bin lira sermaye ile kurduklarını, şimdi ise değerinin 6 milyon dolara (42 milyon lira) ulaştığını belirten Güzey, "Kısa süre içerisinde 40 bin kullanıcıya ulaştık, Kullanıcı sayımız ve tanınırlığımız her geçen gün artıyor" dedi.