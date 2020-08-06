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Menemenspor Kemal’in peşinde

Önümüzdeki hafta ’e gelmesi beklenen 25 yaşındaki oyuncuyla Menemenspor yönetimi hemen masaya oturacak

Giriş Tarihi: 6.8.2020 ABONE OL
Menemenspor Kemal’in peşinde
TFF 1.Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor golcü arayışlarına hız verdi. Mevcut kadrosunda forveti kalmayan sarı-lacivertliler Yılport Samsunsporlu Bahattin Köse'nin ardından Altınordu'nun yollarını ayırdığı Kemal Rüzgar'a talip oldu. Şu an Almanya'da olan gurbetçi oyuncuyla temaslara başlayan sarı-lacivertliler Kemal'den olumlu yanıt aldı. Önümüzdeki hafta İzmir'e gelmesi beklenen 25 yaşındaki oyuncuyla masaya oturacak yönetim bir aksilik yaşanmadığı takdirde Kemal'e imzayı attıracak. Kariyeri'ne Bayer Leverkusen altyapısında başlayan Kemal Rüzgar, Fortuna Düsseldorf, Osnabrück ve Viktoria Köln takımlarında forma giydi. Önceki sezon Altınordu'ya transfer olan futbolcu, ilk yılında sakatlıklar nedeniyle sadece 8 maça çıkıp 2 gol attı.
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Menemenspor Kemal’in peşinde
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