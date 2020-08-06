Tatilcileri mağdur eden turistik tesis mühürlendi

Balıkesır'ınAyvalık ilçesinde, geçtiğimiz ay erken rezervasyon yaptıran tatilcileri mağdur ettiği iddialarıyla gündeme gelen turistik tesis mühürlendi. Ayvalık Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından otelin yönetim odaları, muhasebe servisi, resepsiyon, mutfak, sportif faaliyetlerin yapıldığı alanlar ve otelin ana giriş kapısı tek tek mühürlenerek faaliyetten men edilerek kapatıldı. Ayvalık Belediyesi tarafından otelin girişine asılan yazıda, "İş yeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyet gösterdiğinden dolayı, yönetmeliğin 6. ve 32. maddesine istinaden; belediyemizden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alıncaya kadar faaliyetten men edilmek suretiyle 04.08.2020 tarihinde mühürlenerek kapatılmıştır" ifadeleri yer aldı.