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tacirlerine geçit verilmedi

Giriş Tarihi: 6.8.2020 ABONE OL
Zehir tacirlerine geçit verilmedi
Denızlı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu ticareti yapan kişileri yakalamak için operasyon başlattı. 4'ü yabancı uyruklu toplam 22 kişi, gözaltına alındı. Dedektör köpeklerin kullanıldığı aramada gizlenmiş halde 796 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Diğer adreslerde ise 144 gram eroin, 55 gram esrar ve 982 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan 22 kişiden 15'i tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Zehir tacirlerine geçit verilmedi
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