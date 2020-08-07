Evde kaldılar tasarım yaptılar

doğal taşına daha fazla katma değer katmak amacıyla Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen AMORF Doğal Taş Tasarım ve Proje Yarışması'nda, Türk doğal taşına değer katma seferberliğine 398 proje ortak oldu. Pandemi döneminde evde kalan mimarlık, mühendislik, güzel sanatlar ve tasarım fakültelerinin ilgili lisans veya yüksek lisans bölümlerinde okuyan öğrencileri ve mezunları Türkiye'nin ihracatta öne çıkan ürünlerinden doğal taşa daha fazla katma değer kazandıracak tasarımlara imza attı. T.C. Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen, Amorf Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışmasına toplamda 398 başvuru olurken, profesyonel kategorisinde 202, öğrenci kategorisinde ise 196 dosya dereceye girmek için yarışacak. Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Türkiye'nin doğal taşlarının işlenmiş ürün olarak ihracatını artırmak ve Türk doğal taşının prestijli projelerdeki konumunu güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.