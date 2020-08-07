Göztepe’de yaprak dökümü

öztepe'nin uzun süredir kadrosunda yer alan Leo, Beto, Andre Castro, Deniz Kadah, Jerome'den ve Serdar'dan sonra Wilczek ile de yollarını ayıran Göztepe'de Başakşehir'den kiralanan Soner'in de eski takımına döneceği öğrenildi. İç transferde sözleşmesi biten Titi ve Napoleoni'den henüz olumlu yanıt alamayan yönetim Alpaslan'ı da iyi bir fiyat gelirse satacak. Bu durumda neredeyse yeniden bir takım kurmak zorunda kalacak olan yönetim 11 Eylül'de başlayacak lig öncesinde elini hızlı tutmak zorunda. Göztepe'nin giden ve gidecek oyuncuların yerine 37 gün sonra başlayacak lig öncesinde en az 7-8 oyuncu alması ve bunu da lig başlamadan hazırlık dönemi kampına yetiştirmesi gerekiyor.Kamil Wilczek Kopenhag'taGÖZTEPE, Kamil Wilczek'in 900 bin euro karşılığında Kopenhag'a transfer olduğunu açıkladı. Göztepe devre arasında Bröndby'den renklerine bağladığı Kamil Wilczek'in Kopenhag'a transfer olduğunu duyurdu. Polonyalı forvet, İzmir ekibinde 14 maça çıkarken 1 gol atıp 1 de asist yaptı.GÖZTEPE'YLE olan sözleşme sona erdikten sonra İzmir ekibinden ayrılan tecrübeli kaleci Beto, transferiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Portekizli eldiven Galatasaray'la oynamaya açık olduğunu söyledi. Göztepe'nin kendisine yeni sözleşme önermediğini dile getiren 35 yaşındaki file bekçisi, "Göztepe'de kontratım bitti ve onlardan bir teklif almadım. Bu koşullarda orada oynayacağımı düşünmüyorum. Niye bana yeni sözleşme vermediler, anlamış değilim. Muhtemelen bu kulübün bir politikası." ifadelerini kullandı.