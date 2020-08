İnanmış çocuklar

eni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli cimnastikçiler Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak, çalışmalarını sürdürüyor. Pandemi döneminde antrenmanlarından uzak kalan genç milliler, büyük bir hırsla çalışmalarını sürdürüyor.HEDEF AVRUPATürkiye'nin madalya beklediği sporculardan Ahmet Önder, Kovid-19 salgını nedeniyle yarışmaların iptal edilmesiyle bir boşluk oluştuğunu ancak Avrupa Şampiyonası tarihinin açıklanmasıyla artık bir hedeflerinin olduğunu söyledi. Antrenman programlarını buna göre yapmaya başladıklarını kaydeden Ahmet Önder, "Bu da bize moral kattı. Biz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için her zaman hazır olmak istiyoruz. Böyle büyük bir organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek olmak bizim için yeterli motivasyon kaynağı" şeklinde konuştu.ARICAN HAZIRMilli sporculardan Ferhat Arıcan, Kovid- 19 salgınından dolayı yarışmaların iptal olmasının kendilerini moral ve motivasyon olarak etkilediğini dile getirdi. Evde kaldıkları dönemi iyi değerlendirdiklerini ve çok çalıştıklarını kaydeden Arıcan, "Şimdi önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Şu an olimpiyat olsa hazırım. O seviyeye geldik. Avrupa Şampiyonası için de 5 ay var. 5 ay çok uzun bir süre. Hem daha iyi hazırlanmamız hem daha güçlü gitmemiz hem de olimpiyat öncesi kendimizi daha iyi göstermemiz için önemli bir fırsat." ifadelerini kullandı.ÇOLAK DOĞRU YOLDASağ omzundan ameliyat edildikten sonra antrenmanlara başlayan İbrahim Çolak, "Zaten içinde bulunduğumuz durumdan dolayı acele etmiyoruz. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Her hafta bir adım daha atıyorum, bir tık daha üzerine koyuyorum. Daha iyi olacağım" şeklinde konuştu.