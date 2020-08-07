Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri Kemalpaşa’da Kovid-19 paniği

’da Kovid-19 paniği

Giriş Tarihi: 7.8.2020 ABONE OL
Kemalpaşa’da Kovid-19 paniği
İZMIR'IN Kemalpaşa ilçesinde bir belediye çalışanının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, temas ettiği düşünülen tüm çalışanlar izne çıkarıldı. Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, yaptığı yazılı açıklamada, belediyede görevli bir personelin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti. Belediyede işçiyle temas kurduğu düşünülen tüm personeli tedbir amaçlı izne çıkardıklarını ifade eden Karakayalı, "Belediye binamızda gerekli sterilizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Hizmet binamızda tedbirleri üst seviyeye çıkarmıştır" dedi
ARKADAŞINA GÖNDER
Kemalpaşa’da Kovid-19 paniği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA