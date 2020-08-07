Kemalpaşa’da Kovid-19 paniği

Kemalpaşa ilçesinde bir belediye çalışanının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, temas ettiği düşünülen tüm çalışanlar izne çıkarıldı. Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, yaptığı yazılı açıklamada, belediyede görevli bir personelin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti. Belediyede işçiyle temas kurduğu düşünülen tüm personeli tedbir amaçlı izne çıkardıklarını ifade eden Karakayalı, "Belediye binamızda gerekli sterilizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Hizmet binamızda tedbirleri üst seviyeye çıkarmıştır" dedi