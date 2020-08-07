Tatilciler döndü geride çöpler kaldı

Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren milyonlar, normalle süreciyle birlikte Kurban Bayramı tatilinde Ege sahillerine akın etti. Turizm merkezleri bayram süresince yüzde yüz doluluğu ulaştı. Bayramın dördüncü günü (Pazartesi) dönüş yolculuğuna geçen tatilciler arkalarında çöp dağları bıraktı.

'ERDEK'E GELMEYİN'

Balıkesir'in Erdek ve bağlı kırsal mahalle plajlarında denize giren, piknik alanlarını kullanan bir kısım tatilcinin bıraktığı atıkların içinde pet ve cam şişeler, çocuk bezleri ve yiyecek artıkları olduğu göze çarptı. Kurban Bayramı tatilini Erdek kent merkezi başta olmak üzere Ocaklar, Narlı, İlhan, Doğanlar, Turan ve Ormanlı gibi turistik mahallelerdeki plajlarda geçiren bazı kişilerin geride bıraktığı çöpler çevrecilerin tepkisini çekti. Erdek ilçesinin ve turistik kırsal mahallelerin yer aldığı Kapıdağ Yarımadası'nın plajlarında ve cennet koylarında denize giren, mesire ve piknik alanlarını kullanan kişilerin geride bıraktıkları atıklar rahatsız etti. Erdek ve bağlı kırsal mahalleri kontrol için gezintiye çıkan çevreciler, karşılaştıkları çöp birikintilerini görüntüledi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı. Duyarsız insanların her yeri çöplük alana dönüştürdüklerini belirten çevreciler, çevreye duyarlı olmayan tatilcilerin Erdek'e gelmemelerini istedi. Çevreye duyarlı, bulunduğu kenti kirletmemeye özen gösteren, yerel yönetime bu konularda yardımcı olan, çöp konteynırlarının önüne araçlarını park etmeyen, belediye temizlik görevlilerinin ulaşma imkanı olmayan alanlara çöp atmayan gerçek tatilcilerin Erdek'e gelmelerini isteyen ilçe halkı, çöplerin atılması için ilçenin muhtelif noktalarına yerleştirilen çöp konteynırlarını kullanan tatilcileri ise alkışladıklarını bildirdi.

UTANDIRAN MANZARA

Tatilcilerin akınna uğrayan diğer bir adres ise Pamukkale oldu. Tatilcilerden yoğun ilgi gören Pamukkale'de beyaz travertenlerin üzerine atılan çöpler utandırdı. Pamukkale Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöpleri topladı. Pamukkale'de restoran işleten Mehmet Kıvılcım, "Travertenleri gezerken, atılmış maskeler ve su şişeleri gördüm. Bir Türk olarak kendimden utandım" dedi.

YÜZÜMÜZ KIZARDI

Çeşme Belediyesi'nin halka açtığı Kleopatra Plajı'nda (Koyu) da yüz kızartan manzaralar oluştu. Tatilciler çöplerini gelişigüzel atınca ortaya çöp dağları oluştu. Bölgedeki Özpamir sitesi sakinleri, "Yazın geldiğine artık sevinemez olduk. Kleopatra koyu çadırcılar tarafından gasp edildi. Biliyorsunuz tuvalet duş kabin hiçbir hizmet yok. Tabi insanlar ihtiyaçlarını sağda solda görüyorlar. Bizim sahile inen merdiven açık tuvalet oldu, leş gibi kokuyor. Sahilde ateş yakıyorlar, kum kalitesi mahvoldu, izmaritler plajı kapladı. İnsanlar faydalansın ancak bu şekilde olmaz. Hizmet vermeniz lazım. Ücretli tuvalet duş vs., bir görevli bırakırsanız çok faydalı olur. Vatandaşların da daha duyarlı olması lazım" ifadelerini kullandı. Fethiye ilçesine Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 60 bine yakın aracın girdiği öğrenilirken, tatilcilerin başta Ölüdeniz olmak üzere Fethiye'nin birçok noktasında gelişigüzel bıraktığı çöpleri, Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli temizledi. Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Bayraktar, "Fethiye, Türkiye'nin turizm yüzü. Birçok bölgeyi ekiplerimizle gezdik. Bu yerleri kullanan vatandaşlarımızın yaşadıkları ve kullandıkları çevreye daha özenli yaklaşmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.