Valı’den ıkı tesıse tam not

Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Belediyesinin Manisa'ya kazandırdığı önemli eserler olan Kurşunlu Han ve Şehzadeler Park'ta incelemelerde bulundu. Minia Şehzadeler, Dioramik Mesir Müzesi, Masal Park ve Şehzade Figürlerini inceleyen Vali Karadeniz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'ten eserler hakkında bilgiler aldı. Karadeniz, "Burası güzel Manisa'yı özetleyen güzel bir mekan olmuş. Manisa'nın tarihten günümüze gelen eserlerinin sergilendiği güzel bir alan. Ben bu parkın tanındıkça, daha çok ilgi çekeceğine, buraya emek verenlerin ne kadar doğru karar verdiklerini göstereceğine inanıyorum" diye konuştu.