Yücel ildız’ın işi imzaya kaldı

GELECEK sezon direkt Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Altay'da kurmaylar yeni sezon kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Altay teknik direktör Yücel İldiz ile prensip anlaşmasına vardı. Siyahbeyazlılar tecrübeli teknik adamın hafta başında İzmir'e gelerek imza atması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor'un eski oyuncularından İbrahim Yattara'nın kardeşi Mohamed Yattara'yı listesine aldı. Geçen sezon Fransa'nın AJ Auxerre kulübünde forma giyen 27 yaşındaki forvetin Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Kaleci arayışlarını sürdüren İzmir ekibi, Gençlerbirliği ile yollarını ayıran tecrübeli eldiven Abdoulaye Diallo'yu listesine aldı. Altay bu iki oyuncusu kadrosuna katmak için girişimlerine başladığı öğrenildi.