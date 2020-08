Ak partılı meclıs üyesı darp edıldı

İZMIR'DE geçtiğimiz gün yapılan Menemen Belediye Meclis Toplantısı'nın ardından AK partili Meclis Üyesi Hanifi Can, belediyede görevli bir işçi tarafından darp edildi. Can ardından Menemen Devlet Hastanesi'nde darp raporu alarak suç duyurusunda bulundu. AK Parti Menemen İlçe Başkanı Muzaffer Yüksel, düzenlediği basın toplantısında Meclis Üyesi Can'ın toplantı çıkışı bir kişi tarafından çağrıldığını, belediyenin karşı sokağına götürülerek darbedildiğini savundu. Yüksel, "Meclis üyelerinin güvenliği, sorumluluğu belediye başkanına aittir. Belediye Başkanı lütfen sorumluluklarını yerine getirsin. Hanifi Can şu an iyi. Bütün tetkikleri yapıldı. Ardından darp raporumuzu alarak Menemen Emniyet Müdürlüğümüze gelerek şikayet dilekçemizi verdik." dedi.

'TAKİPÇİSİYİZ'

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, yaşanan olaya kınadı. Sürekli, "Menemen Belediye Meclis Üyemiz Hanifi Can'a; milletin verdiği yetkiyi kullandığı, görevini yerini getirdiği toplantının ardından yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bilinsin ki, belediye çalışanlarının adının geçtiği ve hukuki sürecin başlatıldığı bu olayın sonuna kadar takipçisiyiz" dedi. Öte yandan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ise, "Şiddet hiçbir zaman kabul görecek onaylanacak bir eylem değildir. Daha bir hafta önce karşılıklı yemek yediğim, şakalaştığım arkadaşım Hanifi Can'a tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.