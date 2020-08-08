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’ın gözü

Giriş Tarihi: 8.8.2020 ABONE OL
Altay’ın gözü aydın
TFF 1. Lig'de gelecek sezon direk Süper Lig'e çıkma hedefiyle hazırlıklarına başlayan Altay, yıllardır kadrosuna katmak istediği ve son olarak Ankaragücü'nde forma giyen sağ kanat Aydın Karabulut ile görüştü. Süper Lig tecrübeli futbolcuya teklif sunan yönetimin haber beklediği öğrenildi. 32 yaşındaki kanat oyuncusunu teklife sıcak baktığı öğrenildi. Altay, pazartesi günü kendi tesislerinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Temasa geçilen teknik direktör Yücel İldiz'in İzmir'e gelerek masaya oturması bekleniyor.
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Altay’ın gözü aydın
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