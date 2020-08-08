Ege’deki 537 teknede koronavirüs denetimi

Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Türkiye genelinde yürütülen Kovid-19 tedbirleri denetimi kapsamında, Ege Denizi'ndeki 537 tekneyi kontrol etti. Komutanlığın görev alanı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Muğla'nın Fethiye ilçesini içine alan kısma kadar görev yapan ekipler, Kovid-19 ile mücadele kapsamında deniz araçlarında denetimler yaptı. Komutanlığa bağlı 34 bot ile 16 kara aracının katıldığı denetimlerde, 342 personel görev aldı. Ekipler, denizdeki tekne ve gezi teknelerine yanaşarak, tatilciler ile çalışanların sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı kurallarına uyup uymadığını kontrol etti. Yaklaşık 15 bin tatilciye Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle ilgili uyarılarda bulunuldu.