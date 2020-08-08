Göz göz’e ‘tank’ gibi santrafor

Santrforları Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Kamil Wilczek'le yollarını resmen ayıran Süper Lig ekiplerinden Göztepe forvet arayışlarına hız verdi. İtalya'nın Udinese takımında top koşturan Polonyalı golcü Lukasz Teodorczyk'i listesinin başına ekleyen sarı-kırmızılıların İsveçli Muamer Tankovic'le de ilgilendiği bildirildi. Son olarak ülkesinde Hammarby forması giyen 25 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın da nabız yokladığı iddia edildi. Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un bizzat istediği Tankovic için görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Hammarby'de bu sezon 10 maça çıkan İsveçli golcü 3 kez fileleri sarstı. Norrköping'de futbol hayatına başlayan Muamer Tankovic İngiltere'de Fulham'da oynadı. Ardından Hollanda'da AZ Alkmaar forması giyen deneyimli oyuncu 2017-2018 sezonunda Hammarby'e transfer oldu. Tankovic 5 defa da İsveç A Milli Takımı'nda görev aldı.

KALEYE 4 ADAY VAR

Süper Lig'de 3 sezondur kalesini koruyan Beto Pimparel ile yollarını ayıran Göztepe, yeni sezon öncesi kaleci arayışlarına başladı. Daha önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un file bekçisi İbrahim Sehiç ve Medipol Başakşehir'de yedek bekleyen Volkan Babacan'la ilgilenen sarı-kırmızılıların İngiltere Championship ekibi Preston'da forma giyen Declan Rudd ve Yukatel Denizlispor'la yollarını ayıran Adam Stackhowiak'ı listesine aldığı bildirildi.