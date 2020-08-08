Hedeflerini büyük tutup başardılar

Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (MYO) Dış Ticaret Programının iki başarılı mezunu, çok çalışarak hedeflerine giden yola ulaşmayı başardı. Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı birincisi olarak bu yıl mezun olan Ömer Menekşe, Fulbright Eğitim Komisyonu Meslek Yüksekokulu Öğrenim Bursunu kazanarak ABD'de bir akademik yıl boyunca eğitim almaya hak kazandı. 2016 yılında yine program birincisi olarak mezun olan Kaan Mert ise önce Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans eğitimine devam etti ve mezun oldu, ardından da burs kazanarak yüksek lisansını Hollanda Utrecht Üniversitesi'nde tamamladı. Menekşe, "Normal şartlarda ABD'ye temmuz ayında giriş yapacaktım ancak koronavirüs salgını nedeniyle gidiş tarihim 2021'in ocak ayında gerçekleşecek" dedi.