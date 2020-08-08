İeü ve pwc’den örnek ış bırlığı

Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi, dünyanın önde gelen denetim ve danışmanlık firmalarından PwC ile iş birliği gerçekleştirdi. Yapılan anlaşmayla birlikte PwC firması, İEÜ Muhasebe ve Denetim Bölümü öğrencilerine öncelikli staj ve iş olanağı sağlayacak. Ayrıca, müfredatta yer alan bazı dersler, firmanın yurt dışındaki ofislerinde de görev yapan üst düzey yöneticiler tarafından verilecek. Muhasebe ve denetim alanında birçok bilimsel çalışmaya imza atan İEÜ, PwC yetkilileri ile ortak projeler hayata geçirecek.Öğrencilere, mezun olmadan iş dünyasıyla tanışma fırsatı sunan iş birliğine ilişkin protokol, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ve PwC Şirket Ortağı Mehmet Karakurt tarafından imzalandı. Rektör Prof. Dr. Aşkar, "Çok önemli bir iş birliğine imza attık. Gençlerimizin önünü açıyor, onlara fırsatlar sunuyoruz. Sektöründe kendini kanıtlayan PwC ile gerçekleştirilen iş birliği de bunun en güzel örneklerinden biri. Önümüzdeki süreçte hem yurt dışı hem de yurt içindeki firmalarla iş birliği yaparak, öğrencilerimize sağladığımız imkanları geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. PwC Şirket Ortağı Mehmet Karakurt ise, "İEÜ'den mezun olan birçok genci, firmamızda işe aldık. Sadece İzmir değil, Ankara ve İstanbul ofisimizde de görev yapan İEÜ'lü arkadaşlarımız var. Hepsinden çok memnunuz. İmzalanan protokolle, uzun süredir devam eden ilişkimizi belirli bir çerçeve içine aldık" diye konuştu.