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Kennedy sabırsız

Giriş Tarihi: 8.8.2020 ABONE OL
Kennedy sabırsız
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın yeniden anlaştığı ABD'li oyuncu David John Kennedy, sezonun başlamasını heyecanla beklediğini dile getirdi. Karşıyaka Spor Kulübünün internet sitesine açıklamada bulunan Kennedy, tekrar İzmir'e dönmenin çok güzel olduğunu belirtti. Sezonun yarım kalmasından dolayı bitiremedikleri bir işlerinin olduğunu aktaran Kennedy, "Geri döndüğüm için mutluyum. Aynı organizasyon, aynı takım ile yola devam etmek güzel. Bir an önce basketbol topunu elime alıp parkelere dönmek istiyorum" dedi.
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Kennedy sabırsız
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