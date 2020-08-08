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Menemenspor Keita ile temasta

Giriş Tarihi: 8.8.2020 ABONE OL
Menemenspor Keita ile temasta
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor yabancı golcü transferi için kolları sıvadı. Transferde Nijeryalı sağ kanat Bernard Bulbwa ile sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Lüksemburg'un F91 Dudelange ekibinde forma giyen Sekou Keita ile temasa geçti. Teknik direktör Cenk Laleci'nin raporu doğrultusunda harekete geçen yönetimin Gineli oyuncuyu İzmir'e davet ettiği bildirildi. İspanya'nın dev kulüplerinden Atletico Madrid'de de oynayan Keita geçen sezon 17 müsabakada forma giyip, 7 kez rakip fileleri havalandırdı.
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Menemenspor Keita ile temasta
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