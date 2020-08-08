Rehber odalarının ‘Efes’ videosu yayında

süreciyle birlikte İzmir, Muğla ve Aydın Turizm Rehberleri Odaları İZRO, ATRO ve MUTRO, Türkiye'nin tanıtımı için harekete geçti. İZRO, ATRO ve MUTRO tarafından yaklaşık 100 rehberin katıldığı etkinlikte sanatçıların da desteğiyle geçtiğimiz ay Efes Antik Kenti'nin 7 ayrı önemli noktasında aryalar seslendirildi. Opera sanatçıları Oğuz Çimen ve Cüneyt Ünsal'ın Efes Antik Kent'te seslendirdiği aryalara İzmir, Aydın ve Muğla Turist Rehberleri Odaları üyeleri de eşlik etmişti. Efes antik kenti içinde belirlenen 7 çekim noktası, Odeon, Herkül Kapısı, Kuretler Caddesi, Teras Evler, Hadrian Tapınağı, Kütüphane ve Liman Caddesi'nde tatilcilere sizi bekliyoruz mesajı verilmişti. Rehberler finali Celsus Kütüphanesi önünde İzmir Marşı'nı söyleyerek yapmıştı. Prodüksiyonu tamamlanan video klip başta sosyal medya olmak üzere de yurt dışındaki medya kuruluşlarında da yayınlanmaya başlandı.