Altınordu’dan başarı sözü

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu 2020-2021 sezonunun ilk antrenmanını Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Çalışmayı kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, icra kurulu başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, icra kurulu üyesi Ali Ergöçmez de takip etti. Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Üç yabancı oyuncu alıp şampiyonluğa oynamak kolay. Parası olan herkes yapabilir. Fakat biz Altınordu arması altındaki herkesle bir başarı hikayesi yazmaya çalışıyoruz. Birinci hedefimiz, sadece kendi topraklarının çocuklarına forma veren, her yıl Avrupa kupalarında mücadele eden ve La Liga'da tarihinde küme düşmeyen üç takımdan biri olan Athletic Bilbao gibi bir kulüp düzeyine ulaşmak. Yeni sezonda çok daha başarılı olacağız" dedi.