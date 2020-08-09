Azmetti mezun oldu

yaşayan Ebru Kaynar (50), yaşı gerekçe gösterilerek dershaneye kabul edilmese de vazgeçmedi ve hayalini kurduğu üniversitenin "gastronomi ve mutfak sanatları" bölümünden birincilikle mezun oldu. İstanbul'da dünyaya gelen Ebru Kaynar, 1990 yılında iş hayatına THY'de kabin memuru olarak başladı ve bir süre de "first class hostesliği" yaptı. Evlenip İzmir'e yerleşen ve bir süre de yer hizmetlerinde görev yapan Kaynar, ilk bebeğini dünyaya getirmek için işinden ayrıldı. Kaynar, ikinci çocuğunu da büyütüp 40 yaşına gelince hayallerini gerçekleştirmek ve gastronomi-mutfak sanatları bölümünde lisans eğitimi almak için dershaneye yazılmak istedi. Dershane müdürünün "Yaşınız diğer çocukların psikolojisini bozar" sözleriyle geri çevrilen Kaynar, 4 yıl sonra yeniden dershaneye gitmeyi ve sınavlara girmeyi denedi. Ebru Kaynar, İzmir Ekonomi Üniversitesinin (İEÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'ne girmeyi ve ilk yıl gösterdiği üstün başarıyla tam burslu eğitim hakkı almayı başardı. Kaynar, 50 yaşında da "yüksek şeref listesinde" yer alarak okul birincisi unvanıyla kep fırlatmanın gururunu yaşadı. Kaynar, "Son nefesinize kadar hayat devam ediyor. Aklınız, elleriniz, ayaklarınız çalıştığı sürece her şeyi başarabilirsiniz" dedi.