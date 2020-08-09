Denizli’de Çoban Bayramı hazırlığı

Çal ilçesi Aşağıseyit ile Dayılar Mahallesi'ni birleştiren Köprübaşı mevkisinde bu yıl 847. kez düzenlenecek Sudan Koyun Atlatma Festivali, 22-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivale katılacak olan çobanlar, koyunlarıyla beraber antrenmanlara başladı. Koyunları boyayarak yapılan ve renkli görüntülere sahne olan festivale her yıl olduğu gibi bu yılda vatandaşların büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Koyun atlatma festivaline hazırlanan Osman Arslan, "847.'si düzenlenecek olan Çoban Bayramına katılıyorum. Yıllardır babamdan gördüğüm mesleği devam ettirmek istiyorum. Koyunun kuzuyken evladımız gibi büyütüyoruz. Bayrama katılım çok güzel oluyor katılım yüksek güzel bir ambiyans var, burada ve her ilden, ilçeden gelen misafirler oluyor, güzel bir yer burası" diye konuştu.