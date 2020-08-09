Karşıyaka yönetimi transferde terleyecek

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Antalya'da oynanan Play-Off finalinde penaltı atışları sonunda Turgutluspor'a elenerek 2. Lig'e çıkma şansını kaçıran Karşıyaka'da yönetimi zorlu günler bekliyor. Kaf-Kaf'ta takım kaptanı Mustafa Aşan, forvet Hakan Kuş, sağ ve sol bekte görev yapan Anıl Çıracı, orta saha Arif Cılak, stoper Cenk Özbey, orta saha Harun Atalay, stoper Metin Peker, savunma hattının her bölgesinde oynayan Fatih Öztekin ile kanat oyuncusu Mustafa Değirmenci'nin sözleşmeleri sona erdi. Öte yandan Karşıyaka Spor Klübü yönetimi, sözleşmesi sona eren teknik direktör Soner Tolungüç ile yolların ayrıldığını duyurdu.