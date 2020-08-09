Pamukkale’ye 7 iş makinesi daha geldi

geçen gün araç filosunu daha da güçlendiren Pamukkale Belediyesi, geçtiğimiz yıl sonunda 65 milyon TL tasarrufla dahil ettiği 27 adet çöp toplama ve nakil aracının ardından 7 iş makinesi daha ekledi. Temizlik işlerinde kullanılacak 1 adet 6 metreküp kapasiteli vakumlu yol süpürme aracı, 2 adet 2 metreküp yol süpürme aracı, 1 adet 13 metreküp kapasiteli çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı, 1 adet 18 tonluk sulama tankeri, 1 adet çim biçme traktörü ve arazi işlerinde kullanılacak 1 adet 30 ton yük kapasiteli paletli ekskavatör Pamukkale Belediyesinin araç filosuna dahil oldu. Belediye Başkanı Avni Örki, "Kiralama yöntemini geride bırakarak kendi kaynaklarımızla vatandaşlarımıza hizmet götürüyoruz" dedi.