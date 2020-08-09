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Valı köşger hasatta

, ’da sarı çizme giyerek hasadına katıldı, üreticileri dinledi

Giriş Tarihi: 9.8.2020 ABONE OL
Valı köşger hasatta
İZMIR Valisi Yavuz Selim Köşger, Torbalı ilçesinde mısır hasadına katıldı. Bahçelievler Mahallesi'ndeki tarlada ilk olarak sarı çizme giyen Köşger, üreticilerden verim ve kaliteyle ilgili bilgi aldı. Daha sonra mısır hasat makinesinin koltuğuna geçen Köşger, bir müddet aracı kullandı. Köşger, İzmir'in her alanda olduğu gibi tarım alanında da Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğunu söyledi. İzmir'de yaklaşık 800 bin büyükbaş varlığı olduğuna dikkati çeken Köşger, bu hayvanların yem ihtiyacını karşılamanın da son derece önemli olduğunu söyledi. Kentte 550 bin dekar alanda silajlık mısır üretimi yapıldığına işaret eden Köşger, şunları kaydetti: "Kaba yem ihtiyacını karşılamak açısından önemli bir üretim bu. Bugün burada modern tekniklerle silajlık mısır hasadına katıldık. Daha büyük üretimler yapmak için tarımın teknolojiyle buluşması lazım. Bunları da millileştirmemiz lazım. Hem yazılım hem de diğer mekanizasyon kısımlarını millileştirmek lazım. Hasadın her anlamda İzmir'e ve ülkemizine hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."

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Valı köşger hasatta
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