Yavru caretta carettalara gözleri gibi bakacaklar

Demircili Mahallesi'ndeki Altınköy Plajı sahiline çıkan caretta carettalar, plaja yumurtalarını bırakmıstı. Durumu gören vatandasların bildirmesiyle sahile gelen Urla Belediyesi Zabıta Müdürlügü ekipleri, yumurtaların bulundugu alanı barikatlarla kapatarak güvenlik bölgesi olusturmustu. Caretta carettalar için Tarım ve Orman Bakanlıgı Doga Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlügüne baglı ekipler duruma el attı. Ekipler tarafından yumurtaların tam yeri tespit edildi, özel hazırlanan kafeslerden kontrollü bölgeye bırakıldı. Ekiplerden edinilen bilgiye göre kontrollerin aralıklarla devam edilecegi, ayrı bir ekip tarafından daha sonra gelinip yumurtalara özel donanımlı kameralar vasıtasıyla bakılacagı, yumurtaların adedinin ve saglık durumları hakkında bilgi alınacagı bilgisi verildi.