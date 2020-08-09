Yunuskent konutları’nda ıkı okul hazır

Belediyesi'nin Toplu Konut İdaresi (TOKİ)ortaklığıyla yürütülen 5500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi'nin 2. etabı tamamlanma aşamasına geldi. Projenin 748 konuttan oluşan ilk kısmı hak sahiplerine teslim edilirken; 775 konuttan oluşan 2. kısmının teslim süreci de önümüzdeki günlerde başlayacak. Proje içerisinde yer alan 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokulun yapımı da tamamlanarak ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edildi. Okulların yeni eğitim-öğretim yılında açılacağını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bölgede hummalı bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2. etap içerisinde yer alan ilk ve ortaokulumuzun yapımı tamamlandı. Modern, her ihtiyaca cevap veren okullarımız yeni eğitimöğretim yılına hazır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile protokolümüzü imzaladık. Burada eğitim görecek çocuklarımıza şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.