Akhisarlı muhtarlar yol sevinci yaşıyor

ManısaBüyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi Kurtulmuş, Kobaşdere ve Akkocalı mahallelerinin yoğun olarak kullandığı güzergahta 11 kilometrelik sathi kaplama yol yapım çalışmasını bitirdi. Bu kapsamda, Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Ali Aybars Özbilgin mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek yol hakkındaki memnuniyetlerini muhtarlardan dinledi. Yolda incelemelerde bulunan Özbilgin ve muhtarlar bu yolda aynı zamanda 1 kilometrelik viraj çalışması yapıldığını belirtti. 1 kilometrelik virajda sürekli çökmeler ve aşınmalar olduğu için, bu yolun güzergahı değiştirilerek daha güvenli bir şekilde yola bağlandı. Bu yolun aynı zamanda mahalleleri Akhisar'a bağlayan yol olduğunu belirten muhtarlar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e sonsuz teşekkürlerini sundu.Akhisar Akkocalı Mahalle Muhtarı Harun Alkan, "Bu bayramda Manisa Büyükşehir Belediyesi yüzümüzü güldürdü ve bizim ve vatandaşların Kurban Bayramında rahatlıkla gelip gidebilmemizi sağladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve ekibine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Akhisar Kurtulmuş Mahallesi Muhtarı Mehmet Eren, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi. Kobaşdere Mahalle Muhtarı Burhan Aktürk ise, "Yolumuz çok güzel oldu" dedi.