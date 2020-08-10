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Belediye şirketinde akıl almaz hırsızlık

Giriş Tarihi: 10.8.2020 ABONE OL
Belediye şirketinde akıl almaz hırsızlık
Denızlı'nın Sarayköy ilçesinde kilitli taş üretim tesislerinde Sarayköy Belediyesi'nin ortak olduğu şirkete ait kilitli taş üretim tesislerinde 5 Ağustos günü kullanılmayan malzemeler tesis bahçesinden çalındı. Olay ile ilgili şirket yetkilileri Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulundu. Hırsızlık olayı üzerine Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından başlatılan incelemelerin ardından tahkikat başlatıldı. Olay ile ilgili olarak şirkette çalıştığı belirlenen 6 personelin ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınarak karakola götürüldü. Öte yandan olayla ilgisi olduğu tespit edilen personelin işine son verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, "Sarayköyümüzün hakkını ve hukukunu namusumuz gibi korumaya devam edeceğiz" dedi.
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Belediye şirketinde akıl almaz hırsızlık
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