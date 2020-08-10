Denizlispor’da imzalar konuşacak

Kayserıspor'dan ayrılan teknik direktör Robert Prosinecki'ye resmi sözleşme imzalayacak olan Denizlispor'da yönetim takıma en az 10 takviye yapılacağını açıkladı.Oğuz Yılmaz ve Zeki Yavru ile de el sıkıştı. Yeşilsiyahlılarda sözleşmesi biten Olcay Sahan, Marc Kibong Mbamba ve Zakarya Bergdich'in durumları ile ilgili son kararı Prosinecki verecek.Denizlispor'un geçen sezon Trabzonspor'dan büyük umutlarla transfer ettiği Hugo Rodallega ile yolların ayrılacağı öğrenildi. Bonservisi Portekiz Premier Lig ekibi Vitoria Guimaraes'te bulunan Oscar Estupinan'ın bonservisini almak için harekete geçen yönetimin bu konuda önemli adımlar attığı bildirildi.Kariyerini İngiltere dışında sürdürmek isteyen 28 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.