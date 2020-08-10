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Denizlispor’da imzalar konuşacak

Takımın başına ’yi getiren Horozlar, takıma en az 10 takviye planlıyor

Giriş Tarihi: 10.8.2020 ABONE OL
Denizlispor’da imzalar konuşacak
Kayserıspor'dan ayrılan teknik direktör Robert Prosinecki'ye resmi sözleşme imzalayacak olan Denizlispor'da yönetim takıma en az 10 takviye yapılacağını açıkladı. Adam Stachowiak, Ogenyi Onazi, Syam Ben Youssef ve Barrow ile yollarını ayıran yeşil-siyahlılar Mustafa Yumlu ile yeniden anlaşırken Oğuz Yılmaz ve Zeki Yavru ile de el sıkıştı. Yeşilsiyahlılarda sözleşmesi biten Olcay Sahan, Marc Kibong Mbamba ve Zakarya Bergdich'in durumları ile ilgili son kararı Prosinecki verecek. Murawski, Lopes, Zakarya, Sacko, Aıssatı'nin sözleşmeleri ise devam ediyor.

RODALLEGA OLMADI, BÖDVARSSON GÜNDEMDE
Denizlispor'un geçen sezon Trabzonspor'dan büyük umutlarla transfer ettiği Hugo Rodallega ile yolların ayrılacağı öğrenildi. Bonservisi Portekiz Premier Lig ekibi Vitoria Guimaraes'te bulunan Oscar Estupinan'ın bonservisini almak için harekete geçen yönetimin bu konuda önemli adımlar attığı bildirildi. Estupinan'ı kadroda tutacak olan yönetim İngiltere'de Championship'te Millwall forması giyen İzlandalı hücum oyuncusu Jon Dadi Bödvarsson'a teklif götürdü. Kariyerini İngiltere dışında sürdürmek isteyen 28 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

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Denizlispor’da imzalar konuşacak
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