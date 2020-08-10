‘Devletimiz zorda kalanın yanındadır’

BalıkesırValisi Hasan Şıldak; kamu kurum ve kuruluşlarıyla tanışma ziyaretleri kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ziyarette bulundu. İl Müdürü Ahmet Çakar ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Vali Hasan Şıldak, ziyaretinde personel ile tanışarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Şıldak, "Devletimizin imkanları çok gelişti. Sosyal devlet nedir diye hukuk derslerinde okutulurdu, sosyal devlet işte budur. Maddi manevi herkesi kucaklayan, zorda kalanın yanında olan bir devlet. Şu anda hükumetimiz bunu çok önemsiyor, önceden bu kurumlar iyi yönetilemeyen yerlerdi. Şimdi örnek gösterilen yerlere dönüştü. Bizler de bu vesile ile zor şartlardaki vatandaşlarımıza yardım için buradayız. Hepimize ayrı ayrı görevler düşüyor. evletimiz zorda kalanın yanındadır" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Çakar ziyaret anısına Vali Şıldak'a huzurevinde kalan yaşlılar tarafından yapılan bir tablo takdim etti.