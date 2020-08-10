Dünyaya kuru domates satıyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sağlığı olduğu kadar tüm sektörleri de olumsuz etkiledi. Pandemi nedeniyle dünya genelinde tarım ürünün ekimi azaldı. Türkiye'de kurutulmuş domatesin en önemli merkezlerinden biri olan Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de hasat edilen domatesler, kurutulmak için serilmeye başlandı. Kurutmalık olarak değerlendirilecek domatesler için erken saatlerde tarlaya gelen işçiler, gün batımına kadar hummalı şekilde çalışıyor. Yaklaşık 15 kilogram yaş domatesten elde edilen 1 kilogram kuru domates, Kovid-19 salgını sebebiyle ekim alanı azalan Türkiye'nin en büyük rakibi İtalya ve Amerika başta olmak üzere, Rusya, Almanya ve İngiltere pazarında kilogramı 3 eurodan alıcı buluyor.Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, 2020 yılı Ağustos ayı itibariyle yurt dışına bin 433 ton kurutulmuş domates ihraç ettiklerini söyledi. Öztürk, "Manisa kurutmalık domateste hem üretim alanı hem de üretim miktarı anlamında Türkiye'de 3. sırada. Dolayısıyla kurutmalık domates Manisa için önemli bir ürün. Kurutmalık domates, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Rusya, İtalya, Almanya, İngiltere gibi birçok Avrupa ülkesine ihraç edilen ürün. 2020 yılı Ağustos ayı itibariyle bin 433 ton yurt dışına kurutulmuş domates ihraç etmiş durumdayız. Sezon sonunda 4 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.