Haber Hattı

Balıkesır'ınErdek ilçesinde dalgıçlar tarafından atık maddelerin çıkartıldığı dip temizliği yapıldı. Erdek Limanı'nda 9 kişinin katıldığı temizliğin sonunda denizden otomobil tekerleği, sandalye, masa, şişe, halı gibi birçok atık çıkarıldı. Bandırma Rotary Kulübü Başkanı Serhat Akkaya, kulüp olarak 4 yıldan beri bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Herkes kendi çöpüne sahip çıkarsa her yerin temiz olacağı düşüncesiyle bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz" dedi.Balıkesır'ınEdremit ilçesinde Öğretmenevi Kavşağı'nda bulunan ışıklarda Yücel A. idaresindeki 17 ET 940 plakalı kamyon, Yaşar T. idaresindeki 10 H 3793 plakalı çilek yüklü kamyonetle çarpıştı. Kazaya, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Ters dönen kamyonette bulunan sürücü ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, araçta bulunan çilekler ise yola dağıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.PamukkaleÜniversitesi (PAÜ) Rektörü Hüseyin Bağ hakkında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından soruşturma başlatıldı. Daha önce enstitüye sekreteri olarak eşini atayan Rektör Bağ, Personel Daire Başkanlığı bünyesinde personelim alımı yapılacağını duyurusunun ardından açıklanan kriterler ise dikkat çekti. Kriterleri sadece Rektör Hüseyin Bağ'ın eşinin karşıladığı ve sadece eşinin başvurduğu bir ilandikkat çekti. YÖK, Bağ hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.Hakkındaİzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 7 aylık hapis cezası bulunan adi suç örgütü lideri Necati Arabacı Çeşme'de yakalandı. Geçtiğimiz gün Çeşme gişelerde lüks bir aracı durduran polis ekipleri yaptıkları GBT ve UYAP sorgulamalarında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Necati Arabacı'yı gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan Arabacı, Çeşme Adliyesi'nde tutuklandı.