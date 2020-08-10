Haber Hattı

izmır'ınKarşıyaka ilçesinde 'Ayakkabı doktoru' olarak bilinen Hakan Burak Bekçi (24), manevi değeri yüksek ya da pahalı olduğu için eşyasını atmaya kıyamayan vatandaşların ayakkabısını yeniliyor. İşiyle beğeni toplayan Bekçi, ayakkabısının orijinal haline döndüğünü gören müşterilerinin şaşkınlık yaşadığını söyledi. Bekçi, "Ortaya çıkan sonuç karşısında müşteriler şaşkınlık yaşıyor. Elimizden geldiğince en güzel işi yapıp, orijinaline uygun olarak teslim ediyoruz" dedi.İzmırEkonomi Üniversitesi Mimarlık öğrencileri, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen "Mars 2050 Yaşam Alanı Fikir Yarışması"ndan ödülle döndü. İEÜ Tasarım Çalışmaları Bütünleşik Doktora Programı öğrencisi İrem Ercan ile Mimarlık yüksek lisans öğrencisi Talha Üge, profesyonel kategoride mansiyona ödülü aldı. Üge ve Ercan, tasarımlarında dünyanın en dayanıklı mikroskobik hayvanından esinlendi.KaşkaloğluGöz Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. Erkin Kır, arka vitreus dekolmanına bağlı olarak retina yırtığı oluşabildiğini,söyledi. Prof. Dr. Kır, erken tanı ve tedavisi yapılmadığında da bu durumun körlükle sonuçlanabileceğini söyledi. Gözde ani ışık çakmaları ve uçuşan siyah noktaların retina yırtığının göstergeleri olduğunu anlatan Prof. Dr. Erkin Kır, bu belirtileri yaşayanların göz muayenesi olması gerektiğini erken tanı ile olumlu sonuçlar alındığını söyledi.YaşarÜniversitesi Rektörü Prof. Dr.M. Cemali Dinçer, üniversitenin Instagram hesabında canlı yayında aday öğrencilerle buluştu. Eğitim Uzmanı ve Editörü Sadık Gültekin'in sunumuyla gerçekleştirilen söyleşide gençlere seslenen Rektör Prof. Dr. Dinçer, "Gerçekçi ve kendinizi mutlu eden hedeflere sahip olun" mesajı verdi. Üniversitede tematik yan dalların açılacağını da duyuran Rektör Dinçer, öğrencilerin yan dal yapabileceklerini söyledi.