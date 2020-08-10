Haber Hattı

AlıağaBelediyesi, tarihi Güzelhisar Mahallesi'ni günübirlik ziyaretçiler için sosyal tesise dönüştürüyor. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, sosyal medyadan yayınladığı bir animasyon videoyla projeyi kamuoyuna ilk kez duyurdu. Başkan Acar, videoyla birlikte paylaştığı mesajda, "Evliya Çelebi'nin ziyaret ettiği, tarihi Kervan Yolu üzerindeki, zengin kültürel mirasa ve doğal güzelliklere sahip Güzelhisar'ı turizme hazırlıyoruz" dedi.İzmır'detaksimetre tarifesine 2 yıl sonra ayarlama yapıldı. UKOME'nin aldığı kararla açılış ücreti 3.90'dan 4.20 liraya, kilometre ücreti de 3.70 liradan 4.30 liraya çıkarıldı. Diğer büyükşehirlerdeki gibi kısa mesafe düzenlemesine gidildi, indibindi bedeli 10 lira oldu. Yeni tarife yarından itibaren geçerli olacak. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, artışın 2 yıllık enflasyonun yarısı olduğunu söyledi.Avrupa'nın1. dünyanın 7. büyük tarım ülkesi Türkiye, tarımsal üretimini artırmak için projeleri hayata geçirirken, diğer yandan ürettiği tarım ürünlerinin daha sağlıklı olması için adımlar atıyor. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hastalık ve zararlı organizmaların ürüne zarar vermemesi için kullanılan 9 tarım ilacına yasak, 7'sine kısıtlama getirdiğini söyledi.