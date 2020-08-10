Haluk Levent, ‘otızm yerleşkesı’nın yüzü oldu

İzmır Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Otizm Vakfı Başkanı Nüvit Uyar ile mülkiyeti Büyükşehir'e ait olan Güzelbahçe'deki arsa üzerine inşa edilecek Otizm Yerleşkesi projesinin protokolünü imzaladı. Projenin yüzü yaptığı yardım kampanyaları ile dikkat çeken AHBAP'ın kurucusu sanatçı Haluk Levent oldu. Güzelbahçe'de kurulacak olan Otizm Yerleşkesi'nde, otizm temel eğitimi esas alınarak 0-6 yaş aralığındaki öğrencilere hizmet verecek özel eğitim ve rehabilitasyon birimi kurulacak. Yine otizmli bireyler ve ailelerine yönelik hukuk danışmanlığı dahil, ihtiyaç duydukları tüm sosyal hizmet alanlarında destek almalarını sağlayacak olan sosyal hizmetler birimi yer alacak.