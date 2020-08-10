İzmir’de 90 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmır'ın Karaburun ilçesi açıklarında, bu sabah Yunanlar tarafından can salları içinde denize bırakılan kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu Afganistan, Senegal, Nijerya ve Kongo uyruklu 62 kaçak göçmen Türk sahil güvenlik botu tarafından denizden alınarak, kurtarıldı. Bir süre sonra Foça Aslanburnu önlerinde denize bırakılan ikinci kaçak göçmen grubu da ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen başka bir sahil güvenlik botu tarafından kurtarıldı. 28 kişilik grupta 25 Afganistan, 3 Cezayir vatandaşı olduğu tespit edildi. Foça ve Karaburun'da kurtarılan toplam 90 kaçak göçmenin kimlit tespitleri, getirildikleri Foça Balıkçı Barınağı'nda sürüyor.