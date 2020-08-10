Üzümde ihracatında ilk TIR’lar yola çıktı

Manısa'nınAlaşehir ilçesinde yetişen dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün 2020 yılı yurtdışı yolculuğu başladı. Ege İhracatçılar Birliği tarafından 7 Ağustos tarihinde kesimine, 8 Ağustos günü ihracatına izin verilen Sultani üzümde ilk hasat gerçekleştirildi. Hasat edilen üzümler TIR'lara yüklenirken, ihracat sezonu dualarla açıldı. İhracatın ilk gününde başta Avrupa Birliği ülkelerine ve Rusya'ya yaklaşık 70 tır üzüm gönderildi. 2019 yılında 157 bin ton üzüm ihracatı yapılırken, Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden 11 bin 150 TIR ihracat için çıkış aldı. Öte yandan sadece Alaşehir'den yapılan ihracatla 550 milyon dolarlık gelir elde edildi.