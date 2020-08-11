Altay Guaresma’nın peşinde

FF 1. Lig'de mücadele eden Altay, tecrübeli teknik adam Yücel İldiz ve BŞB Erzurumspor'dan Scuk'u renklerine başlamıştı. Siyah- beyazlı ekibin kurmayları, geçen sezon Kasımpaşa'da forma giyen Ricardo Quaresma ile temasa geçti. Portekizli yıldızın İzmir ekibinin teklifine sıcak baktığı ve transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Sezon başında Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma'nın geçtiğimiz günlerde lacivert- beyazlılarla yolları ayrılmıştı. Quaresma geride kalan sezon 26 Süper Lig maçında Kasımpaşa forması giyerken 4 gol attı.Türkiye'ye ilk olarak 2010-11 sezonunda gelen Portekizli, tamamladığı 2 sezonun ardından takımdan ayrılmıştı. 2015-2016 sezonunda tekrar Beşiktaş'a dönen Quaresma 4 sezon siyah-beyazlılarda oynadıktan sonra Kasımpaşa'ya transfer olmuştu. Ayrıca yönetim, Gençlerbirliği'nden orta saha Sadio Diallo ile prensip anlaşmasına vardı. Yine başkent ekibinden oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Stephane Sessegnon ile temaslarını hızlandırdı.