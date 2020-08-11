Altınordu, Kayseri ile yakın temasta

TEKNIK direktör Bayram Bektaş'la dün yapılan 3 yıllık sözleşmenin imza töreninde konuşan Hes Kablo Kayserispor'un başkanı Berna Gözbaşı, Altınordu kulübünün kendileriyle işbirliği yapmak istediğini açıkladı. Gözbaşı, "Bizim ortaya koyduğumuz değişimi ve bununla ilgili atacağımız adımlardan çok etkilendiğini söyleyen başkan Seyit Özkan bizzat aradı. Bizimle hem altyapı hem okullar konusunda iş birliği yapmak istediğini belirtti. İnşallah değişim çizgimiz eski geleneksel yöntemlerden uzaklaşıp modern futbol, modern teknik adam ve modern kulüp yönetimi anlayışımız ile biz bunun gibi ilk adımı Altınordu attı. Artık Hes Kablo Kayserispor'un çok farklı bir çizgide ilerleyeceğini buradan duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.