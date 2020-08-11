Arkeolog çift antik kentte evlendi

DENIZLİ'DE antik kentte görevli arkeolog emin Ateş ile Serap Tulumbacı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki 7 bin 500 yıllık Laodikya Antik Kenti'nde kıyılan nikahla evlendi. Pamukkale Üniversitesi ve Pamukkale Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen törende, çiftin nikahlarını Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki kıydı. Arkeolog çift, antik kentte düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girmenin mutluluğunu yaşadı. Damat Ateş de hayatının en mutlu gününü yaşadığını belirterek, "Çalıştığımız tarihi kentte nikahımızın kıyılması bizi çok mutlu etti" dedi. Çiftin nikah şahitliğini yapan kazı başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ise gelir ve damadın antik kentteki çalışmalarda büyük emeklerinin olduğunu dile getirerek, "Damat ve gelin benim öğrencimdi. Ekip olarak hep kazı ve restorasyona değil, bazen de bu tür güzelliklere de vesile oluyoruz. 1300 yıl sonra Laodikya'da ilk kez böyle bir ana tanıklık ediyoruz" diye konuştu. Genç çift ve davetliler, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.