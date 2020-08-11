Ayvalık’taki darp tartışması sürüyor

Balıkesir'de 6 Ağustos günü Ayvalık Sarımsaklı Plajı'ndaki bir eğlence mekanına giden Açelya nisa Çelik (21), annesi Lili Darçiya ve 2 arkadaşı ile işletme sahibi ve çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayın ardından burnu kırılan ve yüzünde ezilmeler oluşan Çelik, darp raporu alıp, şikayetçi oldu. Çelik, Sadık K.'nin kolunu çekip, kendisine yumruk attığını ileri sürdü. İşletme sahibi Mukaddes Altunbaş (37) ise kendisinin başına bardak atıldığını ileri sürerek, bütün yaşananlara rağmen iş yerlerinde uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Yaralandığını belirten Altunbaş, aynı gün hastaneden rapor aldığını ifade ederek, çalışanın ve bir müşterinin de kollarından ve boynundan tırmalandığını kaydetti.4 yıldır plajın işletmeciliğini yaptığını kaydeden Mukaddes Altunbaş, "Geldiler o gece bardaklarındaki içkiyi beğenmediklerini söylediler. Dibinde çok az kalmış içkiyi bana içirmeye çalıştılar. Daha sonra ben bunu içemeyeceğimi söyleyince, bitmiş bardağı üstüme fırlattılar. Zaten gözümde, kolumda, bacağımda yaralanmalar mevcut. Bunun için de darp raporumu alıp şikayetçi oldum. Sonra diğer müşterilerimize zararlar verdiler. Tekme tokat attılar her yer. Sonra biz davamızı açtıktan sonra sosyal medyada kadına şiddet adı altında karalama kampanyasına başladılar. Amaçlarını bilmiyorum ama bu oyunu hem bizim, hem Ayvalık'ın üzerine oynadılar. Benim hatırladığım 3 ya da 4 kişiydi ama aralarındaki beyefendi özür dileyip gitti. Bu iki insanın çektiği videoda da zaten bizden kimsenin sesi yok. Her şeyin ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi. Yaz tatilinde işletmede garsonluk yapan üniversite öğrencisi Elif Çakıroğlu (21), ise olay günü masaya servis yaptığını ve Açelya Nisa Çelik'in aşırı alkollü olduğunu ileri sürdü.