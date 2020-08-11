BASEK tam gün eğitime başlıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid- 19) salgını sağlığı olduğu kadar eğitimi de vurdu. Pandemi nedeniyle okulda eğitime verilen ara normalleşmeyle birlikte sona eriyor. Okulların 31 Ağustos'ta açılması planlanıyor. Batı Anadolu Sağlık ve Eğitim Kurumları (BASEK) bünyesinde eğitim ve öğretime devam eden Batı Anadolu Okulları Bilim ve Mesleki Teknik Liseleri'de tam gün eğitim için hazırlıklarını tamamladı. BASEK Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz, " Yeni normalleşme kapsamında okulların açılmasını ve bir an önce öğrencilerimize kavuşmayı büyük bir heyecanla bekliyoruz. Mart ayından beri öğrencilerimizden ayrıyız. Öğrencilerimizle uzaktan eğitim modeliyle bir arada olsak ta okul içinde aynı sınıfta yeniden bir arada olmak istiyoruz" dedi.Yeni normalleşme çalışması ile birlikte hayatın bazı aşamaları normale dönse de hastalık riskinin devam ettiğini belirten Op. Dr. Gürbüz, "Salgın riskinin devam ettiğini biliyoruz. Hastalık halen geçmiş değil. Bu anlamda en değerli varlıklarımız çocuklarımızın sağlığı için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun okullar için açıkladığı tüm önlemleri aldık" dedi. Batıanadolu TV 31 Ağustosta açılacağımı söyleyen Op. Dr. Özer Gürbüz, "Öğrencilerimiz Batıanadolu Tv den online eğitimlerine devam edebilecek. üniversite hazırlık ve mesleki teknik becerilerini geliştirmek için online eğitim desteği verilecek. Batıanadolu Tv ayrıca batıanadolu kültür ve sanat derneğimizin katkılarıyla batıanadolu şehirlerinden ayrı ayrı yayınlar yapacak eğlence tiyatro ve yöresel kültürel etkinliklere destek verecektir" dedi.Sınırlı sayıda öğrenci için, mesleki eğitimdeki öğrencilere iş garantisi Teknik ve Anadolu Fen Lisesinde okuyan öğrencilere de üniversite garantisi verdiklerini belirten Op. Dr. Özer Gürbüz, "Almanya'da staj ve yurtdışı sertifikası: Grundıg Akademi ile yaptığımız protokol gereği Türk Alman ortak eğitim sistemini uygulamaya başladık. Buna göre Alman öğrenciler Türkiye de Türk öğrenciler de Almanya'da staj yaparak sertifika alabilecekler ve Avrupa'da çalışma imkânına sahip olacaklar. Spor ve sanat yeteneği olan yarışmalarda derece almış ya da yurt dışında ülkemizi temsil etmiş gençlerimize eğitim desteği veriyoruz" dedi. Türkiye'nin en büyük mesleki ve teknik eğitim kampüslerinden birine sahip olan BASEK'in eğitim alanları hakkında bilgiler veren Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz, "Batı Anadolu Bilim ve Teknik Liseleri çatısı altında anadolu- fen, sağlık, biyomedikal, havacılık, uçak motor ve elektroniği, sivil havacılık, denizcilik, raylı sistemler, bilişim, yenilenebilir enerji, veterinerlik, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, gıda-tarım teknolojileri olmak üzere İzmir Bornova, Manisa, Salihli ve Ödemiş'teki kampüslerimizle 12 farklı meslek dalında 5 bin öğrenci kapasitemizle eğitim veriyoruz" diye konuştu.