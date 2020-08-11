DESKİ’den Çivril’e yeni su kaynakları

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların daha sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını sağlamak için il genelinde başlatmış olduğu sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Çivril Merkez'de gerçekleştirdiği içme suyu alt yapı çalışmasını tamamladı ve 2 adet yedek içme suyu sondaj kuyusunu devreye soktu. Kaynak sayesinde 20 bin kişinin içme suyu ihtiyacı karşılanacak. Başkan Zolan, "Söz konusu yatırımlarımızla bir zamanlar yüzde 60 olan kayıp kaçak su oranının önüne geçtik. Çok şükür bugün Türkiye'nin en temiz içme suyunu kullanıyoruz" diye konuştu.